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Царьград

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Одесса усиливает мобилизацию: задействованы 60 сотрудников из Киева

Одесса усиливает мобилизацию: задействованы 60 сотрудников из Киева

В Одессе усиливают мобилизацию: 60 сотрудников из Киевской области привлечены для повышения эффективности.

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Комментарии
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евгений черкашин
Одесса заселена бандеровским стадом.
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16 час.
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