В Париже перед игрой Лиги чемпионов фанаты "ПСЖ" устроили фейерверки у отеля "Барселоны". Министр внутренних дел Франции подтвердил, что матч, запланированный на вторник в 22:00 мск, состоится несмотря на протесты.