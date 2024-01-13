SEGA делает игру по культовому аниме Neon Genesis Evangelion Прошел месяц с тех пор, как SEG...

SEGA делает игру по культовому аниме Neon Genesis EvangelionПрошел месяц с тех пор, как SEGA объявила о своей презентации «Новая эра, новая энергия» на The Game Awards, и было объявлено о возвращении игр, в том числе таких любимых фанатами, как Jet Set Radio и Crazy Taxi.