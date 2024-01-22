Tank 400 уже в России – что скрывается за брутальным экстерьером

Автомобиль VIP-класса, 2024 модельного ряда, за который просят 5 млн руб. (цена в КНР плюс растаможка) – стоит ли он таких денег, за что отдаем свои «кровные»? Кроссовер пока официально не поставляется в Россию, однако очевидно: рано или поздно это произойдет: лучше знать заранее, что из себя представляет «китаец» с брутальной внешностью.
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