Tank 400 уже в России – что скрывается за брутальным экстерьером

Автомобиль VIP-класса, 2024 модельного ряда, за который просят 5 млн руб. (цена в КНР плюс растаможка) – стоит ли он таких денег, за что отдаем свои «кровные»? Кроссовер пока официально не поставляется в Россию, однако очевидно: рано или поздно это произойдет: лучше знать заранее, что из себя представляет «китаец» с брутальной внешностью.