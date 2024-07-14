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Ольмо вынес мяч головой с линии ворот после удара Гехи на 90-й минуте финала Евро. Перед матчем Дани говорил, что хочет помешать Кейну выиграть трофей

Ольмо вынес мяч головой с линии ворот после удара Гехи на 90-й минуте финала Евро. Перед матчем Дани говорил, что хочет помешать Кейну выиграть трофей

На 90-й минуте финального матча вратарь Испании Унаи Симон отбил удар Деклана Райса. Марк Гехи попытался добить мяч в сетку, но Ольмо вынес мяч головой с линии ворот.

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