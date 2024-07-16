186 новосибирцев-участников СВО прошли курс реабилитации по Губернаторскому сертификату

Содействие в оказании медпомощи, реабилитация, содействие в получении необходимых документов, получение новой профессии и другие меры поддержки участников СВО и членов их семей обсудили 16 июля в правительстве региона на заседании межведомственной комиссии (МВК), прошедшем под председательством заместителя губернатора Сергея Нелюбова.