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Царьград

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МИД России заявил о пытках русских военных в тайных тюрьмах ВСУ

МИД России заявил о пытках русских военных в тайных тюрьмах ВСУ

МИД России сообщил о пытках русских военных в секретных тюрьмах ВСУ. По словам посла по особым поручениям Родион Мирошника, наёмники с радикальными и психопатическими наклонностями проводят издевательства в Киеве и других областях Украины.

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