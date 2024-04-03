Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных[1] (наряду с собакой) «животных-компаньонов»[2][3][4].
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Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных[1] (наряду с собакой) «животных-компаньонов»[2][3][4].