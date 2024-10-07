Рост цен на газ в Европе не сильно отразится в котировках "Газпрома" и "НОВАТЭКа"

Цены на европейский газ с поставкой на следующий день выросли на 5%, или на $25, до $480/тыс. куб. м на хабе TTF в Нидерландах на прошлой неделе, несмотря на первые признаки того, что запасы газа в Европе приблизились к максимальным за год.
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