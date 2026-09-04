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Daily Moscow

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На ВДНХ ко Дню города проведут более 80 мероприятий

На ВДНХ ко Дню города проведут более 80 мероприятий

На ВДНХ 5 и 6 сентября пройдет более 80 мероприятий, посвященных 879-летию Москвы. В программу войдут выступления артистов, уроки танцев, лекции и экскурсии, а для части событий потребуются регистрация или билет в павильон.

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