Василий Топчий

В числе взятых под контроль накануне населенных пунктов – поселок Шевченко. Этот факт уже вызвал крайнее раздражение в Брюсселе, так как в окрестностях Покровска находится крупнейшее в Европе месторождение лития. Почему для евробюрократов так было важно не допустить прихода сюда российских войск? Чем так важен для Запада литий? А теперь литий будет принадлежать российским капиталистам. А русский солдат жизнью рискует.