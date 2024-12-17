Попытка украинских военных отбить утраченный ранее хорошо оборудованный укрепрайон в населенном пункте Шевченко под Покровском потерпела неудачу.
Элитная бригада попала в огневой мешок: чем окончилась попытка контратаки ВСУ под Покровском
Комментарии
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Василий Топчий
От хохла слышу.
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15 час.
Василий Топчий
В числе взятых под контроль накануне населенных пунктов – поселок Шевченко. Этот факт уже вызвал крайнее раздражение в Брюсселе, так как в окрестностях Покровска находится крупнейшее в Европе месторождение лития. Почему для евробюрократов так было важно не допустить прихода сюда российских войск? Чем так важен для Запада литий? А теперь литий будет принадлежать российским капиталистам. А русский солдат жизнью рискует.
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15 час.
ВТ
Василий Топчий
А Курскую область до сих пор не освободили.
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15 час.
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