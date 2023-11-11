Молодежь ПУ ´Бобруйскгаз´ в кадре

Сегодня в ПУ ´Бобруйскгаз´ состоялась встреча молодежи.В рамках мероприятия ребята пообщались с председателем обеденной профсоюзной организации Антоном Андреевичем Ивановым и директором филиала Сергеем Владимировичем Автуховичем .
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