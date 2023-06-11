smi.today

4 386 подписчиков

РИА Новости: Включение РФ в мировой «коррупционный» список может парализовать финсистему

РИА Новости: Включение РФ в мировой «коррупционный» список может парализовать финсистему

Если Организация по борьбе с отмыванием денег (FATF) решит включить Россию в свой черный список, как это уже произошло с Ираном, КНДР и Мьянмой, то это может парализовать финсистему страны.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх