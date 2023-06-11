РИА Новости: Включение РФ в мировой «коррупционный» список может парализовать финсистему

Если Организация по борьбе с отмыванием денег (FATF) решит включить Россию в свой черный список, как это уже произошло с Ираном, КНДР и Мьянмой, то это может парализовать финсистему страны.
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