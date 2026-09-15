Игрок сборной Намибии Амутеня назвал большим событием матч с Россией

Центральный защитник сборной Намибии Кеннеди Амутеня назвал подарком судьбы предстоящий товарищеский матч с национальной командой России.
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