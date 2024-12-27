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Курс юаня резко вырос и составил 13,7884

Курс юаня резко вырос и составил 13,7884Торги на Мосбирже демонстрируют рост китайской валюты. К этой минуте курс юаня резко растет до 13,7884, прибавляя +0,76% 1 января 1994 года юань пережил крупнейшую в истории однодневную девальвацию - его официальный курс был снижен на 33,3%, до 8,7 юаня за доллар.

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