Курс юаня резко вырос и составил 13,7884

Курс юаня резко вырос и составил 13,7884Торги на Мосбирже демонстрируют рост китайской валюты. К этой минуте курс юаня резко растет до 13,7884, прибавляя +0,76% 1 января 1994 года юань пережил крупнейшую в истории однодневную девальвацию - его официальный курс был снижен на 33,3%, до 8,7 юаня за доллар.