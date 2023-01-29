«Бостон» впервые в сезоне проиграл 2 матча подряд. До перерыва команда сыграет с «Каролиной» и «Торонто»

«Бостон» впервые в сезоне проиграл 2 матча подряд, следующий соперник – «Каролина». Сегодня «Брюинс» уступили «Флориде» (3:4 ОТ), хотя вышли вперед за 49 секунд до конца третьего периода.
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