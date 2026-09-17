Названы самые "медвежьи" районы Нижегородской области

В Нижегородской области за последние годы выросло число случаев выхода медведей в населенные пункты, а численность косолапых в регионе продолжает расти.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Свыше 60% петербу...
- «Билайн» не защит...
- Ч В Петербурге появ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым