Стала известна новогодняя программа в Омской крепости: 🎅Гуляния начнутся в 23.30 и продлятся до трех часов ночи.
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Стала известна новогодняя программа в Омской крепости: 🎅Гуляния начнутся в 23.30 и продлятся до трех часов ночи.