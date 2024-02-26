«Куплю квартиру в вашем доме, будем жить рядом!» – решила мама

— С мужем вместе со студенческих лет, поженились молодыми совсем, ни у него, ни у меня за душой не было ничего, – рассказывает тридцатипятилетняя Анастасия.
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