Фильм «Мастер и Маргарита» заработал два миллиарда в российском прокате

Согласно данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), оператором которой выступает Фонд кино, по состоянию на 1 марта кассовые сборы ленты «Мастер и Маргарита» составили чуть больше 2 млрд рублей.