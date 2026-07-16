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В Королеве продолжается благоустройство парка Костино при участии частного инвестора

В Королеве продолжается благоустройство парка Костино при участии частного инвестора

В подмосковном Королеве активно благоустраивают парк Костино с участием инвестора. Компания Greenworks, которая стала соинвестором проекта, передала муниципалитету восемь единиц специализированной техники на аккумуляторных батареях и выполнила часть работ по озеленению.

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