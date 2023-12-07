С целью развития системы индивидуального сопровождения учащихся независимо от уровня сформированности учебных достижений, углублённого изучения отдельных предметов в первых классах учреждения организованы платные образовательные услуги по учебным предметам ´Математика´, ´Русский язык´ и по учебному предмету ´Человек и мир´ по теме: ´Исследуем мир с .
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