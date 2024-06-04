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Моди заявил, что правительство Индии уделит особое внимание вооружению и электронике

Моди заявил, что правительство Индии уделит особое внимание вооружению и электронике

Новое правительство Индии, которое сформирует победивший на выборах Национальный демократический альянс (НДА), особое внимание будет уделять развитию оборонной продукции, производству электроники и полупроводников, заявил премьер страны Нарендра Моди.

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