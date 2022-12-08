Свежие комментарии

  • Валерий Ворожищев
    Приятно видеть разные типы авто ГАЗ. Прекрасный дизайн, радующий глаз."ГАЗ" начнет прои...
  • Mikhail Stepanov
    Нахер с пляжа! Никакой им доли! Пошли вон!Правительство Япо...
  • Владимир 123
    все на продажу....Гохран получит пр...

WSJ: Apple разработает новую систему шифрования данных

Компания Apple занимается разработкой новой системы шифрования данных. Об этом пишет газета . По информации издания, сотрудники корпорации в настоящее время работают над новой системой сквозного шифрования под названием Advanced Data Protection.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх