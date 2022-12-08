WSJ: Apple разработает новую систему шифрования данных

Компания Apple занимается разработкой новой системы шифрования данных. Об этом пишет газета . По информации издания, сотрудники корпорации в настоящее время работают над новой системой сквозного шифрования под названием Advanced Data Protection.
Компания Apple занимается разработкой новой системы шифрования данных. Об этом пишет газета . По информации издания, сотрудники корпорации в настоящее время работают над новой системой сквозного шифрования под названием Advanced Data Protection.
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