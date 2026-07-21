США заступятся? Очень вряд ли: Ударить по производству дронов в Европе призвал военный эксперт

Военный эксперт Евгений Михайлов призвал ударить по производству дронов в Европе. По его мнению, последствия таких потенциальных действий почему-то принято слишком преувеличивать: США заступятся? На самом деле очень вряд ли.
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