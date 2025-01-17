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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кристенсен восстановился после травмы. Защитник «Барсы» не играл 5 месяцев

Защитник «Барселоны» в течение последних пяти месяцев восстанавливается из-за травмы ахиллова сухожилия.

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