Кеннеди-младший заявил, что согласился бы стать главой ЦРУ при Трампе

Претендовавший на пост президента США Роберт Кеннеди – младший заявил, что принял бы предложение возглавить Центральное разведывательное управление (ЦРУ) в случае победы бывшего американского лидера Дональда Трампа на президентских выборах.
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