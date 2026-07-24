США 13-ю ночь подряд атакуют Иран, Трамп не готов останавливать удары США продолжают наносить удары по Ирану, пытаясь принудить к открытию Ормузс.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
США 13-ю ночь подряд атакуют Иран, Трамп не готов останавливать удары США продолжают наносить удары по Ирану, пытаясь принудить к открытию Ормузс.
Свежие комментарии