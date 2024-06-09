ВТБ изменит условия ипотечных госпрограмм с 11 июня

ВТБ с 11 июня собирается изменить условия ипотечных программ с господдержкой. Среди нововведений — повышение размера первоначального взноса, а также ограничение срока выхода на сделку по заявкам, которые были заведены до 10 июня включительно.
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