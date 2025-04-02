Почему в Европе не едят гречку?

и до службы в СА любил гречку...а уж после службы ещё больше)))))

Игорь Василевский

Давали ее в солдатской столовой раз в неделю. Но давали. А вот в свободной продаже я ее не видел. И даже в Москве - в составе продуктового заказа с маргарином и еще чем то не очень ходовым в нагрузку