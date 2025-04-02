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Почему в Европе не едят гречку?

Почему в Европе не едят гречку?

Самым распространенным ответом на этот вопрос можно встретить примерно такой: "гречка не нравится им по вкусу, они к нему не привыкли и по этому кормят гречкой скот".

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Комментарии
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Леонид Попивняк
и до службы в СА любил гречку...а уж после службы ещё больше)))))
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4 час.
Игорь Василевский
Давали ее в солдатской столовой раз в неделю. Но давали. А вот в свободной продаже я ее не видел. И даже в Москве - в составе продуктового заказа с маргарином и еще чем то не очень ходовым в нагрузку
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3 час.
М
ММ
Есть такая очищенная от скорлупы гречка КРУПКА называется. Моя семья обожает. А молочная так вообще.. Я не люблю столовскую рассыпчатую гречку, а с хорошим мясным бульоном в качестве основы вкусно.
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3 час.
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