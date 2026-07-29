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В Туле попытались застрелить местного бизнесмена

В Туле попытались застрелить местного бизнесмена

В Туле попытались застрелить местного бизнесмена, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. «Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство предпринимателя, по признакам преступления, предусмотренного ч.

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