В Туле попытались застрелить местного бизнесмена, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. «Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство предпринимателя, по признакам преступления, предусмотренного ч.
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