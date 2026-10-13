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«Росконгресс»: НАТО наращивает снабжение войск дешевым оружием

«Росконгресс»: НАТО наращивает снабжение войск дешевым оружием

Страны Североатлантического альянса поменяли подход к военно-технической стратегии — теперь они создают условия для лавинообразного оснащения оружием.

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