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Британский флот остался без единственного ледокола

Британский флот остался без единственного ледокола

Британский флот лишился единственного ледокола. Как пишет The Telegraph, во время патрулирования на корабле обнаружили сразу две неисправности двигателя, после чего срочно отбуксировали в порт для ремонта.

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