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Путин признался, что его тревожат заявления в духе «Россия только для русских»

Путин признался, что его тревожат заявления в духе «Россия только для русских»

Президент Владимир Путин признался в том, что его тревожат высказывания в духе «Россия только для русских».

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Комментарии
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tsan tsan
Пора как-то  законодательно определить, что есть понятие &quot;русский&quot;, как обозначение этнической принадлежности, и есть понятие &quot;Русский&quot;, как  обозначение гражданина великой многонациональной  России. Неужели введённое ЕБН  слово &quot;россиянин&quot; только мне не нравится.
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15 час.
тн
татьяна неструева
интересно где он это слышал .  не говорят русские  так .  он врет  .только для того   что бы протолкнуть  миграцию  .  мигранты не наши люди  и пусть не вдалбливает людях эту  хрень . они близко к нам не стоят .
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14 час.
Владимир Соловьев
Сравните слова Путина с тем, что сказал Ленин: &quot;Русских Ленин откровенно ненавидел, называя нацией «кулацкой». Подчеркивал, что в сознании малых народов их образ тесно переплетался с монархией (ПСС, т.35)&quot;. Миграцией занимался Медведев, не по своей инициативе, конечно.
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14 час.

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