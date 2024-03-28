Президент Владимир Путин признался в том, что его тревожат высказывания в духе «Россия только для русских».
Путин признался, что его тревожат заявления в духе «Россия только для русских»
Комментарии
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tsan tsan
Пора как-то законодательно определить, что есть понятие "русский", как обозначение этнической принадлежности, и есть понятие "Русский", как обозначение гражданина великой многонациональной России. Неужели введённое ЕБН слово "россиянин" только мне не нравится.
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15 час.
тн
татьяна неструева
интересно где он это слышал . не говорят русские так . он врет .только для того что бы протолкнуть миграцию . мигранты не наши люди и пусть не вдалбливает людях эту хрень . они близко к нам не стоят .
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14 час.
Владимир Соловьев
Сравните слова Путина с тем, что сказал Ленин: "Русских Ленин откровенно ненавидел, называя нацией «кулацкой». Подчеркивал, что в сознании малых народов их образ тесно переплетался с монархией (ПСС, т.35)". Миграцией занимался Медведев, не по своей инициативе, конечно.
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14 час.
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