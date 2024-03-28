Путин признался, что его тревожат заявления в духе «Россия только для русских»

tsan tsan Пора как-то законодательно определить, что есть понятие "русский", как обозначение этнической принадлежности, и есть понятие "Русский", как обозначение гражданина великой многонациональной России. Неужели введённое ЕБН слово "россиянин" только мне не нравится.

тн татьяна неструева интересно где он это слышал . не говорят русские так . он врет .только для того что бы протолкнуть миграцию . мигранты не наши люди и пусть не вдалбливает людях эту хрень . они близко к нам не стоят .