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Нижегородская правда

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Обновленные рекомендации по питанию детей введут в школах с сентября

Обновленные рекомендации по питанию детей введут в школах с сентября

В школах и детсадах обновили рекомендации по питанию. Роспотребнадзор разработал документ для повышения биологической ценности рациона и восполнения дефицита йода, сообщает главред «Стационар-пресс» Алексей Никонов.

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