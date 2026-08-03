Обновленные рекомендации по питанию детей введут в школах с сентября

В школах и детсадах обновили рекомендации по питанию. Роспотребнадзор разработал документ для повышения биологической ценности рациона и восполнения дефицита йода, сообщает главред «Стационар-пресс» Алексей Никонов.
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