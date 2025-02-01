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Ученые открывают секреты берегового льда Антарктики

Ученые открывают секреты берегового льда Антарктики

Ученые из Отаго (Ōtākou Whakaihu Waka) успешно проанализировали более чем 30-летние данные о толщине припайного (берегового) морского льда в антарктическом районе Мак-Мердо-Саунд, которые могут оказаться полезными для оценки будущих последствий изменения климата.

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