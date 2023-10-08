За рулем
ГлавнаяНовостиТесты
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

За рулем

10 915 подписчиков

Бренд года «За рулем» — номинация «АЗС» (предварительный отбор)

Бренд года «За рулем» — номинация «АЗС» (предварительный отбор)

Отсидеться в тени, сославшись на недостаток личного опыта, не получится. Любой автомобилист посещает заправку регулярно и, конечно, имеет свое мнение: куда стоит ехать за бензином, а куда лучше не соваться.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх