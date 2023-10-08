Бренд года «За рулем» — номинация «АЗС» (предварительный отбор)

Отсидеться в тени, сославшись на недостаток личного опыта, не получится. Любой автомобилист посещает заправку регулярно и, конечно, имеет свое мнение: куда стоит ехать за бензином, а куда лучше не соваться.
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