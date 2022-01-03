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Источник: «Фиорентина» выдвинула новое условие по отдаче Кокорина в аренду

Источник: «Фиорентина» выдвинула новое условие по отдаче Кокорина в аренду

Российский нападающий Александр Кокорин по-прежнему близок к уходу из «Фиорентины». Итальянский клуб готов отдать игрока в аренду с опцией выкупа, информирует FiorentinaNews со ссылкой на La Nazione.

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