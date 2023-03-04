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Сестра собралась разводиться: «Муж все свободное время играет за компьютером!»

Сестра собралась разводиться: «Муж все свободное время играет за компьютером!»

Сестра собралась разводиться: «Муж все свободное время играет за компьютером!»— А я считаю, что у нашей Лизы просто замечательный муж! – горячится тридцатисемилетняя Людмила.

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