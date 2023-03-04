Сестра собралась разводиться: «Муж все свободное время играет за компьютером!»— А я считаю, что у нашей Лизы просто замечательный муж! – горячится тридцатисемилетняя Людмила.
Популярные статьи
- Золовка требует, чтобы брат прилетел поддержать мать перед операцией, а жена брата не видит в поездке смысла: «Чем ты там поможешь, ты не врач!»
- Родители за глаза ругают младшую дочь, а в ее присутствии меняют тактику: «Не выдумывай, мы такого не говорили!»
- Сестра собралась разводиться: «Муж все свободное время играет за компьютером!»
Свежие комментарии