Масштабное преобразование Краснокаменска не за горами

Правительство России утвердило долгосрочный план комплексного социально-экономического развития Краснокаменска, сообщил губернатор Забайкалья Александр Осипов в своем Telegram-канале со ссылкой на правительство РФ.
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