В Сочи из-за снега и гололеда закрыто движение к популярнейшему туристическому объекту

В Сочи из-за снега и гололеда закрыто движение к популярнейшему туристическому объектуГИБДД в Сочи из-за снегопадов и сильного гололеда закрыла проезд к одному из наиболее популярных туристических объектов - смотровой башне на горе Большой Ахун.