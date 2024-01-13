В Сочи из-за снега и гололеда закрыто движение к популярнейшему туристическому объекту

В Сочи из-за снега и гололеда закрыто движение к популярнейшему туристическому объектуГИБДД в Сочи из-за снегопадов и сильного гололеда закрыла проезд к одному из наиболее популярных туристических объектов - смотровой башне на горе Большой Ахун.
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