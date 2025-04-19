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Петербургский дневник

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«Петербургский дневник» и «Бессмертный полк России» продолжают проект к 80-летию Победы

«Петербургский дневник» и «Бессмертный полк России» продолжают проект к 80-летию Победы

Он завершится к началу мая Издание «Петербургский дневник» и общероссийское движение «Бессмертный полк России» продолжают проект, приуроченный к нескольким круглым датам – 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и первой публикации поэмы «Василий Теркин» (12+), а также 115-летию со дня рождения ее автора Александра Твардовского.

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