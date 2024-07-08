Томск отмечает День семьи, любви и верности медалями, молебном и концертом

Томск отметил День семьи, любви и верности различными мероприятиями. Сегодня в городе проходят различные мероприятия, в том числе награждение супружеских пар, проживших в браке более 25 лет, молебен святым Петру и Февронии, семейный парад и концерт.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии