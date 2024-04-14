Агутина застали врасплох новостью о свадьбе дочери от Варум

У Леонида Агутина есть две дочери, но пока ни одна из них не вышла замуж. Вместе с тем сам артист многократно повторял, что хочет быть дедушкой и пытается убедить своих дочерей в этом, но пока безрезультатно.
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