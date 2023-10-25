РБК: "Яндекс" начал тестировать запрет на подачу такси в места без стоянок

Там считают, что таким образом припаркованное такси не создаст трудностей другим машинам, а пассажир сможет с комфортом сесть в вызванный автомобиль Сервис "Яндекс Такси" внедрил новый алгоритм подачи машин в Москве.
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