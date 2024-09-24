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Украинские яйца раздора: Болгария требует запретить продукт

Украинские яйца раздора: Болгария требует запретить продукт

Болгарские политики выступили против украинских яиц - им не место в ЕС.Европейский союз должен запретить ввоз яиц с территории Украины.

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