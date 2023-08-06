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В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Утром в воскресенье, 6 августа, в четырех областях Украины была объявлена воздушная тревога. Соответствующая информация была опубликована на онлайн-карте министерства цифровой трансформации страны.

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