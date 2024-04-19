Бывший инженер Google утверждает, что люди скоро станут бессмертными Максим МорозовБывший инженер Google Рэй Курцвейл утверждает, что благодаря достижениям в области нанотехнологий и робототехники, люди вскоре смогут достичь бессмертия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии