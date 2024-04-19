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Бывший инженер Google утверждает, что люди скоро станут бессмертными

Бывший инженер Google утверждает, что люди скоро станут бессмертными

Бывший инженер Google утверждает, что люди скоро станут бессмертными Максим МорозовБывший инженер Google Рэй Курцвейл утверждает, что благодаря достижениям в области нанотехнологий и робототехники, люди вскоре смогут достичь бессмертия.

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