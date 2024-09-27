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Царьград

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Володин рассказал о новых законах, вступающих в силу в октябре

Володин рассказал о новых законах, вступающих в силу в октябре

Выполнение социальных обязательств является приоритетом государства.В октябре вступят в силу законы, направленные на увеличение денежного довольствия военных пенсионеров и индексацию зарплат работников федеральных учреждений.

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