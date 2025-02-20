В Абу-Даби показали новый экспортный танк Т-90МС

Новый экспортный танк Т-90МС получил многоуровневую защиту и возможность установки средств радиоэлектронной борьбы и комплекса активной защиты, рассказал РИА Новости представитель Концерна «Уралвагонзавод» (входит в «Ростех») Александр Тарантин.
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